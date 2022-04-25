Футболки с принтами и кружки с надписями 

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Печать на кружках
Печать на кружках
Эксклюзивный и полезный подарок на любой праздник
Печать на футболках
Печать на футболках
Создайте уникальную футболку со своим дизайном


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Картина на холсте
Картина на холсте
Необычное украшение и подарок. Готовность всего 1 день!
Кружки с надписями
Кружки с надписями
Оригинальные кружки из белоснежной премиальной керамики
Футболки с принтом
Футболки с принтом
Футболки с ярким принтом на любой вкус
Каталог товаров
Группа KISS с принтом на заказ
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Группа KISS
350Р
700Р
Кружки Школа с принтом на заказ
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Кружки Школа
350Р
700Р
1 Сентября с принтом на заказ
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1 Сентября
350Р
700Р
AC DC с принтом на заказ
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AC DC
350Р
700Р
AC DC черно-красная с принтом на заказ
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AC DC черно-красная
350Р
700Р
Audi с принтом на заказ
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Audi
350Р
700Р
Beatles с принтом на заказ
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Beatles
350Р
700Р
BLACK SABBATH с принтом на заказ
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BLACK SABBATH
350Р
700Р
BMW с принтом на заказ
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BMW
350Р
700Р
Bugatti с принтом на заказ
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Bugatti
350Р
700Р
Doors с принтом на заказ
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Doors
350Р
700Р
Ferrari с принтом на заказ
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Ferrari
350Р
700Р
Отзывы клиентов
Андрей Лукашин
Услуга: Кружка с принтом

Качественно напечатано, быстро сделали

25.04.2022
Александр
Услуга: Маска

Заказывал маску в Екатеринбург. Пришла быстро. Очень понравилась. Цвета яркие

24.11.2020
Елизавета
Услуга: маска

Заказала маску,выбрала уникальный принт. Сделали качественно и быстро,рекомендую спасибо!

11.05.2020
Алина
Услуга: Чехол

Заказывала 2 чехла, себе и мужу, попросила сделать глянцевое покрытие для мужа и матовое для себя. Доставили на следующий день в сдек, выглядит качественно, печать на всех стенках внешней стороны. Не царапается. Заказывайте смело

18.02.2020
Марина
Услуга: Изготовление чехла

Заказывала мужу в подарок, дизайнер собрал картинку и добавил даже гос. номер. Спасибо. Мужу понравилось. Буду еще заказывать.

03.02.2020
Евгений
Услуга: Покупка чехла

Сделал заказ на сайте, вечером забрал. Мне понравилось. Пластик матовый выглядит круто. Благодарен.

2.02.2020

Футболки с принтами и кружки с надписями 

Ищите крутые, оригинальные футболки с принтами? Надоели быстро теряющие яркость рисунки? Хотите создать свою, уникальную вещь?

Тогда вам — к нам!

Отличная цена — отменное качество

Студия печати в Тюмени Printake печатает быстро, надежно и качественно:

  • делаете заказ утром — получаете вечером;
  • сроки доставки по области — 1-2 дня;
  • возможна одно- и двусторонняя печать;
  • можно купить готовый вариант, можно заказать по своему макету (принт на заказ);
  • берем в работу любые изображения;
  • используем современную технологию сублимационной печати, обеспечивающую идеальное сочетание цены и качества.

В вашем распоряжении также удобный конструктор футболок онлайн. Загружаете картинку, делаете надпись и отправляете нам — через сутки заказ готов! 

Не хотите напрягаться? Выбирайте готовую продукцию из нашего интернет-магазина.

Плюсы нашей продукции

Фотографическая четкость. Наносим сложную графику, мелкие рисунки, изображения с большим количеством деталей, арты, выполненные с использованием множества оттенков, картинки с высоким разрешением.

Стойкость. Принт на одежде устойчив к многочисленным стиркам, выцветанию. Кружки с нашими принтами можно мыть в горячей воде, посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи. При соблюдении условий эксплуатации и ухода изделие прослужит вам продолжительный срок, не утрачивая яркости красок.

Любые объемы. Печатаем любым тиражом, работаем как со штучными, так и с оптовыми заказами.

Ассортимент. Реализуем мужские, женские, детские футболки с принтами, размеры от 42 до 52 р. из современного прочного, износостойкого материала — полиэфира, с круглым уплотненным трикотажной резинкой воротом. В наличии также керамические кружки со специальным лаковым покрытием разных размеров.

Экологичность. В работе используем гипоаллергенные красящие составы, безопасные для человека и окружающей среды.

Комфорт в использовании. Мягкая ткань нашей одежды с принтами хорошо ложится к телу, отличается износостойкостью, устойчивостью к появлению катышков. Керамические кружки с надписями и артами легко моются, удобны в эксплуатации.

Как заказать

Покупка. Чтобы купить понравившееся из интернет-магазина изделие, нажмите в карточке товара «Добавить в Корзину», перейдите в соответствующий раздел на сайте, заполните поля «Личные данные» и «Доставка». Затем нажмите «Оформить заказ». Если вы создали собственный макет через наш онлайн-конструктор, также добавьте футболку/кружку в Корзину и повторите вышеуказанные манипуляции.

Оплата. Через надежный и удобный сервис Robokassa на сайте. Доступна оплата при самовывозе. С организациями работаем по безналичному расчету.

Доставка. По городу и области. Также отправляем нашу продукцию в ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), город Курган и Курганскую область.

Забыли написать что-то важное? Звоните или пишите нам на сайте, и мы оперативно проконсультируем вас по всем вопросам!

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