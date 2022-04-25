Футболки с принтами и кружки с надписями

Ищите крутые, оригинальные футболки с принтами? Надоели быстро теряющие яркость рисунки? Хотите создать свою, уникальную вещь?

Тогда вам — к нам!

Отличная цена — отменное качество

Студия печати в Тюмени Printake печатает быстро, надежно и качественно:

делаете заказ утром — получаете вечером;

сроки доставки по области — 1-2 дня;

возможна одно- и двусторонняя печать;

можно купить готовый вариант, можно заказать по своему макету (принт на заказ);

берем в работу любые изображения;

используем современную технологию сублимационной печати, обеспечивающую идеальное сочетание цены и качества.

В вашем распоряжении также удобный конструктор футболок онлайн. Загружаете картинку, делаете надпись и отправляете нам — через сутки заказ готов!

Не хотите напрягаться? Выбирайте готовую продукцию из нашего интернет-магазина.

Плюсы нашей продукции

Фотографическая четкость. Наносим сложную графику, мелкие рисунки, изображения с большим количеством деталей, арты, выполненные с использованием множества оттенков, картинки с высоким разрешением.

Стойкость. Принт на одежде устойчив к многочисленным стиркам, выцветанию. Кружки с нашими принтами можно мыть в горячей воде, посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи. При соблюдении условий эксплуатации и ухода изделие прослужит вам продолжительный срок, не утрачивая яркости красок.

Любые объемы. Печатаем любым тиражом, работаем как со штучными, так и с оптовыми заказами.

Ассортимент. Реализуем мужские, женские, детские футболки с принтами, размеры от 42 до 52 р. из современного прочного, износостойкого материала — полиэфира, с круглым уплотненным трикотажной резинкой воротом. В наличии также керамические кружки со специальным лаковым покрытием разных размеров.

Экологичность. В работе используем гипоаллергенные красящие составы, безопасные для человека и окружающей среды.

Комфорт в использовании. Мягкая ткань нашей одежды с принтами хорошо ложится к телу, отличается износостойкостью, устойчивостью к появлению катышков. Керамические кружки с надписями и артами легко моются, удобны в эксплуатации.

Как заказать

Покупка. Чтобы купить понравившееся из интернет-магазина изделие, нажмите в карточке товара «Добавить в Корзину», перейдите в соответствующий раздел на сайте, заполните поля «Личные данные» и «Доставка». Затем нажмите «Оформить заказ». Если вы создали собственный макет через наш онлайн-конструктор, также добавьте футболку/кружку в Корзину и повторите вышеуказанные манипуляции.

Оплата. Через надежный и удобный сервис Robokassa на сайте. Доступна оплата при самовывозе. С организациями работаем по безналичному расчету.

Доставка. По городу и области. Также отправляем нашу продукцию в ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ), ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), город Курган и Курганскую область.

Забыли написать что-то важное? Звоните или пишите нам на сайте, и мы оперативно проконсультируем вас по всем вопросам!